Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor'da yönetim cumartesi günü oynanan Pendikspor maçı başladıktan sonra futbolcuların eylemine sert tepki gösterdi ve gerekenin yapılacağını söyledi.

Boluspor kulübü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Maç başladıktan sonra tanıklık ettiğimiz olaylar camiamız ve yönetimimiz tarafından kabul edilemez. Soz konusu olayların arkasında yer yer alan kulüp kültürümüze ve marka değerine zarar veren tüm sorumlularla ilggili gerekli incelemeler başlamıştır. İlgili kişeler hakkında en sert ve caydırıcı aksiyonların kulübümüz tarafından ivedilikle alınacağından kimsenin şüphesi olmasın., Boluspor şahısların ötesinde bir değerdir ve bu değeri korumak en asli görevimizdir’ denildi.