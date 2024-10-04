Çorumlu futbolcu Taha Arslan, Mimar Sinan’ın ligin ilk haftasında oynayacağı Çankırı FK ile anlaştı.

Çorum PTT Gençlikspor’da futbola başlayan ardından Çorumspor alt yapısına transfer olan Taha Arslan daha sonra ilimizi balda temsil eden Ahlatcı Çorum FK, Ortaköy Belediyespor ve Sungurlu Belediyespor formalarını giydikten sonra Ladik Belediyespor, Kurşunlu Belediyespor, Osmancık Belediyespor, Niksar Belediyespor’un ardından son olarakta geçen sezon Eti Maden Etispor’da forma giydi.

Sezon başı başka bir takımla anlaşan ancak ekonomik sıkıntı nedeni ile ayrılık kararı alan Taha Arslan geçtiğimiz günlerde Çankırı FK ile anlaştı.

Arslan pazar günü oynanacak Mimar Sinan maçında Sungurlu Belediyespor’da birlikte çalıştığı eski hocası Hüseyin Eğer’e rakip olarak çıkacak.