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Ahlatcı Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollar ayrıldı.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Tahsin Tam'ı kulüpten çiçekle uğurladı.

3-2 kaybedilen Keçiörengücü maçından sonra istifa sinyalleri veren Tahsin Tam, Çorum FK yönetiminin aldığı karar ile maçtan 5 saat sonra görevinden ayrıldı.

Tesiste Başkan Oğuzhan Yalçın, Kulüp CEO'su Abdülhamid Yıldız ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu Tahsin Tam ile bir araya gelerek çiçeklerle uğurladı.

Ayrılık ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada;

" Profesyonel futbolun doğasında var ayrılıklar. Bazen çaresizlikten, bazen de gereklilikten. 2022-2023 sezonunda 56 yıllık tarihimizde ilk kez 1. Lig’e çıkma başarısını gösterirken bu takımın başında ‘o’ vardı.

Büyük bir emek ve inanılmaz bir özveriyle tarihi başarının altındaki en önemli imzalardan birinin sahibiydi. Ama ne yazık ki bazen ayrılıklar insan istemese de zorunlu bir hale geliyor.

Teknik Direktörümüz Sayın Tahsin Tam ile Keçiörengücü maçı sonrası yaptığımız görüş alışverişinde, karşılıklı anlayış ve hoşgörü çerçevesinde yollarımızı ayırma kararını vermiş bulunmaktayız.

Çorum Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Sayın Tahsin Tam hocamıza verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ederken, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.