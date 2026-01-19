CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 19 yıl önce öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Sosyal medya hesabından Dink ile ilgili bir paylaşım yapan Tahtasız; "Dini, dili, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun herkesin bir arada kardeşce yaşamasını istiyor ve savunuyoruz. Hrant Dink, 19 yıl önce bu topraklarda barışı, birlikte yaşamı ve hakikati savunduğu için hedef alındı. Sokak ortasında katledildi. Adalet yerini bulmadı. Gerçek adalet sağlanmadan, karanlık ilişkiler açığa çıkarılmadan bu yara kapanmayacak. Katledilişinin 19’ncu yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i saygı ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.