CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Elektrik Üretim A.Ş’nin bilanço ve netice hesaplarının görüşüldüğü toplantıda Suriye’ye yapılan elektrik ihracatını yetkililere sordu.

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız’ın, “Suriye'ye kaç yıldır elektrik enerjisi ihraç ediyoruz? İhraç edilen elektrik enerjisinin yıllara göre miktar ve karşılığında elde edilen gelir ne kadardır? Elektrik enerjisi ihracı yaptığımız başka ülke var mıdır, varsa hangileridir” şeklindeki sorularını yanıtlayan EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli, şunları söyledi:

“Akit Enerji, İletim ve Dağıtım; STE İletim, Zeytin Dalı İletim adında 3 ayrı şirket yapıyor. Suriye’ye 2022 yılında 210 milyon kilovatsaat; 2023'te 578 milyon kilovatsaat; 2024'te 924 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ihraç edildi. Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin 350 milyar kilovatsaat olduğunu varsaydığımızda bu çok düşük bir miktar yani binde 2'lere tekabül eden dolayısıyla Türkiye'nin enerji arz güvenliğine, dolayısıyla Urfa'nın da enerji arz güvenliğine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını değerlendiriyorum. İhracat 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları için Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınmıştır.”