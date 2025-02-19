Osmancık Okçuluk Kulübü iki sporcusu Samsun’da dün başlayan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonasında milli takımda mücadele ediyor.

17 Şubat’ta başlayan ve 23 Şubat’ta sona erecek olan 2025 Salon Okçuluk Avrupa Şampiyonası Samsun Baruthane Okçuluk tesislerinde 25 ülkeden 235 sporcunun katılımı ile başladı.

12 kategoride yapılacak Avrupa Şampiyonasında Osmancık Okçuluk kulübü sporcuları Sündüs Sude Tak ve Ufuk Genç milli takım forması altında madalya mücadelesi verecekler.

Antrenör Hakan Tak yönetiminde yaptıkları çalışmalar ile geçtiğimiz yıl sonunda Samsun’da yapılan Türkiye Şampiyonası ve ardından milli takım seçmelerindeki performansları ile milli takımda ilk kez mücadele etmeye hak kazanan Sündüs Sude Tak ve Ufuk Genç başarılarını bu önemli şampiyonada da sürdürmek istiyorlar.

Antrenör Hakan Tak uzun süren çalışma döneminin ardından hedefleri olan önemli bir şampiyonada mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek sporcularına güveninin tam olduğunu ve kürsüye çıkmak için ellerinden gelen mücadele vereceklerine inandığını söyledi.