Arca Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Bolu Gerede Esentepe Hotel’de sürdürüyor.

Kırmızı Siyahlı takım dünü tek antrenmanla geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım iki günlük çift antrenmanın ardından dün sabahı dinlenerek geçirdi.

Çorum FK saat 18’de Teknik Direktör Tahsin Tam yönetimindeki çalışmaya kampa katılan tüm futbolcular çıktılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra topla pas dril yaptıran Teknik Heyet futbolculardan top kontrolünü artırmaya yönelik bir çalışma yaptırdı.

Bu çalışmanın ardından Teknik Direktör Tahsin Tam sezonun ilk teknik ve taktik antrenmanı yaptırdı. Çalışmada yeni sezon oyun taktikleri konusunda uyarılarda bulunan Teknik Heyet takımdan topa sahip olmasını ve basit top kaybı yapmamasını istedi.

Oldukça tempolu geçen bu çalışmanın ardından son bölümde ise üç takımlı oyun oynayan Çorum FK’da onar kişilik takımlar üç takımdan birisi düz koşu yaparken gol yiyen takım koşuya geçti.

Neşeli ve zevkli anların yaşandığı bu oyunla günü tamamlayan kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.