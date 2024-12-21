Ahlatcı Çorum FK tarihinde ilk kez Türkipe Kupası’nda gruplara kalmayı başardı. Kırmızı Siyahlı takım buna alt yapı takviyeli olarak çıktığı bir maçta yaptı.

Erzincanspor maçına ligde fazla süre alamayan, sakatlıktan dönen isimlerin ağırlıkta olduğu ve alt yapıdaki gençlerle takviye edilmiş bir kadro ile çıkan Çorum FK heyecanı ve hatası bol maçta rakibini 6-4 yenerek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Erzincanspor maçında deprem sonrasında Adıyaman’dan Çorum’a gelen ve alt yapıda forma giyen bu sezon başı profesyonel yapılan genç Taha yine bu sezon başında Ankaragücü’nde sıkıntılı bir süreç sonunda alınan U 17 milli takım oyuncusu Hasan Ege’nin doksan dakika forma giydiği maçta kırmızı siyahlı takım kazanmayı başardı.

Kadroda yine alt yapısından yetiştirdiği kaleci Mahmut Eren ve Mustafa Emre bu sezon ilk kez takımlarında doksan dakika oynayan isimler oldular. 11 futbolcunun dördünün alt yapıdan çıkar isimlerden. Buna birde son dakikalarda yine alt yapda forma giyen Burak Kılıçoğlu’nu eklediğimizde beş isim kendi alt yapısından yetişen değerler.

Tarihinde ilk kez Kupa’da gruplara kalma başarısı gösteren hemde doksan dakika alt yapından dört oyuncunun doksan dakika forma giydiği takıma eleştiri hatta hakaret etmek heralde sadece Çorumlulara özgü bir durumdur.