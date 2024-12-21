Erkekler Voleybol 2. Liginde Sungurlu Belediyespor play-off yolunda kalan dokuz haftadaki en kritik maçında yarın Maliye Voleybol deplasmanında galibiyet arayacak.

Yarın saat 17.30’da Ankara Selim Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Salonu’nda oynanacak Maliye Voleybol ile Sungurlu Belediyespor takımları arasındaki maç ikincilik için son derece kritik. Ligde 13 maçta 12 galibiyet alarak 34 puanla ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor 11 maçta sekiz galibiyeti bulunan Maliye Voleybol karşısında galip gelmesi halinde grupta ikinciliği büyük oranda garantileyecek.

Gruptan üç takımın final grubuna yükselecek olması nedeni ile bu maç diğer takımlarıda yakından ilgilendiriyor. Hafta içi maçında evinde Orduspor önünde rahat bir galibiyet alarak serisini devam ettiren Sungurlu Belediyespor yarında Ankara’dan galibiyet ile dönerek yerini sağlama almak istiyor.

Sungurlu Belediyespor antrenörü Mustafa Özdemir hedeflerinin belli olduğunu bu doğrultuda kazanarak gitmek istediklerini belirterek ‘Hafta içi maçını kazanarak seriyi sürdürdük. Puan sıralamasında en yakın rakibimiz ile oynayacağımız maçı da kazanarak aramızdaki farkı açmak istiyoruz. Takım olarak bunu başaracak güçteyiz’ dedi.