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Tarihi Çorum Meydanı projesinde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, meydan projesiyle Çorum’un tarihi silüetine yeniden kavuşacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tarihi kent meydanı projesinde birinci etabın yılsonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

6,5 dönümü kapsayan bölümde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Aşgın “Güzel bir eseri şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarih kitaplarında yazan kadim Türk-İslam şehirleri nasılsa Çorum’da küllerinden yeniden doğuyor. Süs havuzları, yeşil alanları ve oturma alanlarıyla, merkezinde Ulu Cami, caminin yanında meydan ve çarşısı ile tarihi Çorum’u yeniden ayağa kaldırıyoruz” dedi.

Meydana bakan tüm binaların cephe sağlıklaştırmalarını tamamlayacaklarını açıklayan Başkan Aşgın, Birinci Noter’in olduğu binanın yıkılarak yerine iki katlı Çorum konağı yapacaklarını duyurdu.

Başkan Aşgın, “Şehrimizin tarihi dokusunu, kültürel değerleriyle beraber yeniden ayağa kaldırmak bizim en önemli hayalimizdi. Bu anlamda da gece-gündüz aşkla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.