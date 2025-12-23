Rakibini 39-1 yenen Alaca temsilcisi Çopraşıhspor, grup lideri olarak play-off grubuna yükseldi.

Çorum İl Genel Meclisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Köyler Arası Kardeşlik Futbol Turnuvası’nda grup maçları sona ererken, gruptaki son maçında Beşik Spor’u 39-1 gibi tarihi bir farkla yenen Alaca temsilcisi Çopraşıhspor, grup lideri olarak play-off grubuna yükseldi.

Çorum Nazmi Avluca Sahası’nda Beşik Spor ile karşılaşan Çopraşıh Spor, adeta rakibine gol olup yağarak sahadan 39-1 gibi oldukça farklı bir skorla galip ayrıldı.