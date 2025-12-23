Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erol Karadaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının dikkat çeken bölümünde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Eğitimcisi Av. Goncagül Yurttaş Kartancı, şiddetin hukuki boyutu hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Kartancı, şiddetle mücadelede hukukun rolü, mevcut yasal düzenlemeler ve bireylerin sahip olduğu haklar konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıda ayrıca KADEM Eğitimcisi Prof. Dr. Muhammer Cengil de “güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirici sunumların ardından toplantı sona erdi.