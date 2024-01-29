Küresel piyasalarda Ocak ayı sakin geçiyor diyebiliriz. ABD dolarında güçlü duruş devam ederken, Tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yurt dışında borsa endekslerine veya korku endeksi VİX, Volatilite Endeksinde hafta kapanışına doğru 13,30 seviyesinin altına geri çekilirken son bir aydır yatay aşağı yönlü bir görünümde devam ediyor. VIX değerleri yüzde puan olarak verilmektedir ve takip eden 30 gün boyunca S&P 500'deki hisse senedi fiyat hareketini tahmin etmesi beklenir. Durum böyle olunca geçen hafta Çin, Japonya ve Avrupa Merkez Bankalarından herhangi faiz değişikliği kararı açıklanmadı. Diğer taraftan yurt içinde TCMB geçtiğimiz perşembe günü yaptığı toplantıda 250 baz puan daha faiz artışı gerçekleştirerek politika faizini %45 seviyesine yükseltti. Bu karar ile birlikte açıklanan metinde hedeflenen sıkı para politikası seviyesine gelindiği ve bu aşamadan sonra farklı enstrümanlar ile likidite üzerinde etkili olmaya çalışacağını, enflasyonda beklenmeyen bir gelişme olmadıkça mevcut politika faizi ile devam edeceğini açıkladı.

Bu hafta yeni yılın ilk ayının son haftasında veri akışı yurt dışında yoğun seyredecek, Avrupa’da büyüme ve enflasyon verileri takip edilirken, ABD’de Fed FOMC toplantısı ve bu toplantıdan çıkacak faiz kararı takip edilirken, aynı zamanda ABD’de çarşamba günü açıklanacak özel sektör istihdam verisi ve Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi takip edecek. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası faiz değişikliğine gitmezken Fed tarafından da benzer bir karar çıkması bekleniyor. Diğer taraftan en önemli ayrışma ABD’de yine geçen hafta açıklanan büyüme verisi ve ekonomik aktivite öncü göstergeleri istihdam ve satın alma müdürleri endeksinde güçlü görüntünün devam etmesi ABD’nin diğer küresel ekonomilerden olumlu ayrıştığını bize gösteriyor. Bu nedenle Fed herhangi faiz değişikliğine gitmese de Fed Başkanı Powell’ın şahin tonda açıklamalar yapması beklenebilir.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda ve yurt içinde yılın ilk çeyreği için nasıl sinyaller veriyor? Bu konuda yurt dışında net görüntü faiz indirim beklentilerinin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde açıklamaları ile birlikte anlaşılan yaz ayları bekleneceğinden şimdilik gerçekleşmeyeceği. Diğer taraftan yüksek faizin ekonomilerdeki aktiviteyi ve yatırım ve tüketim iştahını azaltması beklenebilir. Bu çeyrekte olmasa da yılın tamamında resesyon endişeleri zaman zaman gündeme geleceğini gösteriyor. Enflasyon ile ilgili ise özellikle ocak ve şubat ayı enflasyon verileri aşağı yönlü patika devamı için beklentilere paralel veya altında gerçekleşmesi gerekecek. Borsalarda tedirginlik kısa vadede beklenmese de güçlü dolar ile birlikte altın ve dolar karşısındaki para birimlerinin negatif etkilenmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.

Yurt içinde ise daha iyimser bir tablo gözüküyor. Yabancı girişi Türk lirası varlıklara devam ederken bu ay Moody’s tarafından gerçekleşen ülke not görümündeki iyileşme yabancı raporlarına da yansımış gibi duruyor. ABD ile yaşanan F-16 sorununun çözülüyor olması ve kur ile tahvil faizlerinde yaşanan yatay fiyatlama ile birlikte Borsa İstanbul’da kritik direnç seviyesi 8,150 yukarı kırılması yükselişin devam edebileceği sinyalini veriyor. Kredilerde faizler sınırlı gerilerken kredi talebinin azalması da yaşanabilecek talep enflasyonunun önüne geçilmesi için çalışıyor son dönemde. Ocak ayı enflasyonu yüksek gerçekleşmesi sonrası ekonominin soğumasına yönelik atılacak adımlar enflasyonda bu yıl için %36 hedefine yaklaşılabileceğini gösteriyor.

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