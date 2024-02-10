Okul Sporları Yıldızlar İl birinciliğinde kızlarda Özel Çorum Bilgi Ortaokulu erkeklerde ise Hacı Bektaş Veli Ortaokulu şampiyon oldular.

6-8 Şubat tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan il birinciliğinde kızlar ve erkeklerde üçer takım mücadele etti.

Kızlarda Özel Bilgi Ortaokulu Doğa Seydim, Ece Demirhan, Hayrünise Aksan ve Dicle Su Yıldınm’dan oluşan kadrosu ile iki maçınıda kazanarak şampiyon olurken Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ikinci Ted Çorum Koleji Ortaokulu ise üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkeklerde ise Hacı Bektaş Veli Ortaokulu Barış Özdemir ve Satılmış Ulukava’lı takımı ile iki rakibinide yendi ve il birinciliğini kazandı.

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Özel Çorum Ada Koleji ikincilik kupasını alırken Ted ÇorumKoleji Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından düzenlene dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.