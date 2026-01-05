Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Sadık Balaban odanın yeni başkanı oldu.
ÇESOB konferans salonunda gerçekleşen genel kurula Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ve üyeler katıldı.
Genel kurulun divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür üstlenirken, üyeliklere ise Hüseyin Çevik, Bekir Aydoğdu, Kemal Kurt ve Kadir Uğur seçildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim ve denetim raporları okunarak, ibra edildi.
İbraların ardından açılış konuşmaları yapılarak seçimlere geçildi.
Mevcut başkan Lütfi Barut ile Sadık Balaban’ın yarıştığı seçimde 78 oy alan Sadık Balaban odanın yeni başkanı olurken, Lütfi Barut 62 oy da kaldı.
Sadık Balaban başkanlığındaki yönetim Ender Umar, Mücahit Sefa Şahin, Erkan Solak, Hüseyin Ödemiş, Sadık Demirtaş ve Ahmet Damar’dan oluştu.