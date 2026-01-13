Arca Çorum FK ligin ikinci yarısında evinde oynyacağı ilk maçta Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın öğlen saatlerinde tesislerdeki antrenmanına tüm futbolcular katıldılar.

Tesis fitnes salonunda kuvvet ve koordinasyon hareketleri ile başlayan çalışma daha sonra tesis sahasında devam etti. Beşe iki pas çalışması ile başlayan antrenman daha sonra dar alan oyunu devam etti. Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun ile antrenmanı tamamladı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu’nun çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı geleneksel toplantıda takıma olan inancını dile getirerek hedefe ulaşmak için seri yapmaları gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Amedspor deplasmanından puansız dönen kırmızı siyahlı takımda teknik heyet futbolculrın moralini yükseltmek için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.