Çorum FK’nın yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş’a tribün liderlerinden çiçek.

Önceki akşam kırmızı siyahlı kulüple anlaşan Çağdaş Çavuş ve beraberindeki teknik ekip öğlen saatlerinde Çorum’a geldi ve tesislerde yönetim ile bir araya geldi.

Burda yönetim ile takımın son durumu hakkında bilgiler alan Çağdaş Çavuş takımla ilk antrenmana çıkmadan önce stadyuma geçerek burda Kırmızı Şimşekler Tribün liderleri Hüseyin Nalcı ve Şevket Yumutkan ile Siyah Duvar Tribün lideri Özgür Yalvaç tarafından kendisine çiçek verildi ve başarılar dileğinde bulundular.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, büyük hedefleri olan büyük bir kulübe geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek ‘Bu hedefe ulaşmak için camia olarak tek yürek olmamız gerekiyor. Sahada futbolcular ve bizler tribünde taraftarlarımız ve tüm şehir bir bütün olduğumuz halde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyor bunun için burdayım’ dedi.