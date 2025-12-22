Sungurlu’nun köklü sanayi kuruluşlarından Sun-Ka Kağıt ve Larton Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Öztekin, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığına adaylığını kamuoyuyla paylaştı.

Uzun yıllara dayanan sanayi ve ticaret tecrübesiyle Sungurlu ekonomisine değer kattığını belirten Öztekin, TSO’nun kurumsal kapasitesini güçlendirmek, üyelere yönelik hizmet kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı tesis etmek amacıyla bu göreve talip olduğunu ifade etti. İlçedeki sanayici, tüccar ve esnafın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ettiğini vurgulayan Öztekin, yönetim anlayışlarının istişare, ortak akıl ve katılımcılık temelinde şekilleneceğini kaydetti.

Adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salih Zeki Öztekin, şu ifadelere yer verdi:

"Sungurlu’nun mevcut sanayi ve ticaret potansiyelini daha ileri bir noktaya taşımak; odamız üyelerinin taleplerine hızlı, etkin ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla bu süreci başlattık. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında öncü, yönlendirici ve sonuç odaklı bir kurum olması için kararlılıkla çalışacağız. Bu doğrultuda, Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi ile mevcut sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara öncelik vereceğiz."

Öztekin, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirterek, TSO çatısı altında tüm paydaşların görüş ve önerilerine açık, güçlü bir iletişim zemini oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.