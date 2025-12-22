Ahlatcı Holding, Konya’da hayata geçireceği büyük ölçekli Alışveriş Merkezi (AVM) projesi için çalışmalara resmen başladı.

Konya'da bir zamanlar popüler olan Kipa Alışveriş Merkezi Çorumlu Ahlatcı Holding tarafından satın alınmıştı.

2017 yılında AVM'nin yıkılmasının ardından yeni bir proje için çalışmalar başladı.

Ahlatcı Holding'in bölgeye yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağı duyurulmuştu.

Konya'daki proje kapsamında, AVM, ticaret merkezleri ve konutlardan oluşan karma bir yaşam alanı inşa edilmesi planlanıyor.

Projenin yaklaşık 2,5-3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Birçok mağazanın hizmet vereceği AVM bölgede büyük bir eksiği gidermiş olacak.

Ahlatcı Holding tarafından yürütülen projede mimari çizimlerin tamamlandığı ve inşaat sürecinin yaklaşık 2,5 yıl süreceği belirtildi.

İÇERİSİNDE KONUTLARDA YER ALACAK

Proje kapsamında; A Blok; Zemin + 12 kat ile toplam 90 konut, B1 ve B2 Blok; Zemin + 12 kat ile toplam 77 konut, C Blok; Zemin + 14 kat ile toplam 94 ofis, D Blok; Zemin kat ile 3 bodrum katı ile toplam 88 dükkandan oluşması planlandı.D blokta dükkanlar, zemin kat ve 1. bodrum katında yoğunluklu olarak yer alacak.

A ve B bloklarda yer alacak toplam 167 konut 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler şeklinde inşa edilecek. Proje kapsamında A blokta 30 adet 1+1, 60 adet 2+1, B blokta ise 20 adet 2+1, 32 adet 3+1, 25 adet 4+1 daire, C blokta 94 adet ofis, D blokta ise 88 adet dükkan yer alacak. Projenin inşaat aşamasında 300 personelin çalışması, işletme aşamasında ise yaklaşık 880 kişinin istihdam edilmesi planlandı. Ayrıca alışveriş merkezinde günlük 3.000 kişiye hizmet verilmesi öngörüldü.

KAPALI OTOPARKI OLACAK

Proje kapsamında 1., 2. ve 3. bodrum katta toplam 1106 araçlık kapalı otopark, ofis, konut ve dükkanlara ait toplam 224 araçlık açık otopark yer alacak. Ayrıca konutlar ve ticari alanlar için toplam 2621,5 metrekarelik bir alan sığınak alanı olarak tesis edilecek. Bloklar en fazla 14 kata kadar yükselebilecek. Projenin inşaat faaliyetinin 2 yıl içerisinde tamamlanarak 2026 yılının Ağustos ayında proje tesliminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.