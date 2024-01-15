U 20 Gençler Serbest Güreş il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Cumartesi günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapılan ve sekiz sıkletteki müsabakalarda 21 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şunlar:

57 KG: 1. Mustafa Kurt, 2. Emir Eraslankılıç, 61 KG: 1. Berkay Körpeş, 2. B. Kaan Körpeş, 3. Mustafa Sarlı, 65 KG: 1. Enes Çavuşoğlu, 2. Efe Eraslankılıç, 70 KG: 1. E. Berat Ertaşmış, 2. Abdullah Güngördü, 3. Arda Kaya, 74 KG: 1. Halit Erol, 2. Emre Öner, 79 KG: 1. Metehan Eryücel, 2. Alperen Kara, 3. Efe Kamil Taşdemir 86 KG: 1. Efe Rüştü Altuntaş, 2. Gökhan Yıldırım, 3. Ö. Asaf Kantar, 92 KG: 1. Hasan Dur, 2. Yasin Eroğlu, 3. Ferdi Korkmaz, 97 KG: 1. Salim Dur, 2. Tahsin Taşçı, 125 KG: 1. Mustafa Mert Uzun , 2. B. Salim Layık , 3. Harun Uysal

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecekler.