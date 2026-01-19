Halkbank tarafından kadın girişimcilerin görünürlüklerini artırmak ve kadın girişimcilere cesaret vererek başarılarını ödüllendirmek amacı ile “Üreten Kadınlar Yarışması” kapsamında düzenlenen Master Class Eğitim Programı'na 100 kadın girişimci katıldı.

İstanbul’da gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya başvuran kadın girişimciler arasından seçilen 100 finalist, üç gün süren eğitim programında sürdürülebilir büyüme, markalaşma ve yeni iş modelleri konularında eğitimlere katıldı.

Halkbank’ın belirlediği 100 girişimci arasında Arabica Coffee House Çorum Şubesi İşletmecisi ve TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca da yer aldı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, programın kapanış gününde yaptığı değerlendirmede, kadın girişimciliğinin her geçen yıl geliştiğini belirterek şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin üretime kattığı değer, ekonomiye sağladığı dinamizm ve topluma verdiği ilham, sürdürülebilir büyümenin en sağlam dayanaklarındandır. Halkbank olarak biz, bu dinamizmi büyütmek ve kadın girişimcilerin yolunu açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 2021 yılından bu yana 264 bin kadın girişimciye toplam 120 milyar TL finansman desteği sağladık. Ülkemizde kadın girişimciler kullandırılan her 3 krediden birini bankamız kullandırmakta ve bu alandaki lider konumunu sürdürmektedir.”

Üreten Kadınlar Yarışmasının ödül töreninin ise 13 Şubat tarihinde yapılacağı belirtildi.