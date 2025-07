AK Parti Çorum İl Başkanlığınca, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin parti binasında düzenlediği basın toplantısında Dün itibariyle, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye; uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.” dedi

‘Parti olarak Türkiye’nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız’ diyen Alar; “Bugün de, anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız, sadece ve sadece Türkiye’nin hayrınadır. Türkiye’nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz. Türkiye’nin hayrına olmayan her girişimde de bizi, o girişimin tam karşısında, yine en önde görürsünüz. Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Hiç kimse korkmasın. Kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın.” şeklinde konuştu

‘NE YAPIYORSAK TÜRKİYE VE TÜRK MİLLETİ İÇİN’

Yaptıkları her şeyi Türkiye ve Türk milleti için yaptıklarını vurgulayan Alar; “Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen, biz birlikte Türkiye’yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taçlandırıyoruz. Kürt kardeşim, meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan, oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla çözeceğiz. İnanın, soframıza bereket gelecek, geniş Türkiye hanemize huzur gelecek, o bereketle, o huzurla, her engeli aşacak, geleceğe bakacağız. Gönüller bir olunca, sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak, bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, üzmeden, kırmadan, sürecin hassasiyetine uygun şekilde, işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız; silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz.” İfadelerini kullandı

‘ŞEHİTLERİMİZ HER ZAMAN BAŞIMIZIN TACI OLACAK’

Konuşmasında şehit aileleri ve gazilere de seslenen Alar, şunları söyledi; “Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki, hiç kimse şehitlerimizin aziz hatırasına el uzatamaz, onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim; müsterih olun; gelinen nokta ile fedakarlığınız taçlanacak. Türkiye’yi buraya şehitlerimiz taşıdı, gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak, ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. 1984’teki ilk eylem sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörü bitirmek için her yola ve yönteme başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak, terörü bitirmek için, silahlı mücadelenin ötesinde formüller denenmiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye Projesi, açık söylüyorum, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al-ver sürecinin neticesi değildir. Onun için, başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ederiz. Ancak herkes şundan emin olsun: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz, Türkiye’nin başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye Projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz. Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu günün tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız.”