Voleybol İl Temsilciliği görevine atanan Turgut Yıldırım ve beraberindeki ilimiz klasman hakemleri ve antrenörleri ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyarete eski Voleybol İl Temsilcisi ve antrenörü İrfan Kılıçarslan, Klasman Hakemleri Hüseyin Kamber ve Hasan Olgun ile antrenörler Irmak Deniz Özpamuk ve Mehmet Çerman ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret eden Voleybol İl Temsilcisi Turgut Yıldırım kendisine teşekkür etti ve bundan sonra Voleybolün gelişimi için iş birliği içinde daha çalışacaklarını söyledi.

Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu’nun da katıldığı ziyarette konuşan İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise nazik ziyaretleri için Voleybol ailesine teşekkür etti ve Turgut Yıldırım’a görevinde başarılar diledi. Demirkıran ilimiz voleybolünün gelişimi adına bu görevlendirmelenin hayırlı olması dileğinde bulundu.