Yağmur Tur U 15 play-off liginde ikinci devre bugün oynanacak iki maçla başlıyor.

Final Grubunda ilk devrede oynanan maçlar sonunda şampiyonluk yarışı nefes kesiyor, Her maç final niteliğinde.

İlk yarının son maçında şampiyonluğun iki adayı HE Kültürspor ile Hattuşa Gençlikspor arasındaki nefen kesen maçtan tek golle galip ayrılan Kültürspor takımı ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 7 puanla ilk yarıyı lider tamamladı.

Hattuşa Gençlikspor ise bu mağlubiyet ile devreyi 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

Haftanın ikinci maçında ise Osmancık Kandiberspor, Vefa Gençlikspor’u 3-1 yenerek final grubunda ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Vefaspor ise zirvedeki iki takımla berabere kalmasına karşın son maçını kaybedinci ilk yarıyı 2 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Final Grubunda ikinci yarı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Günün ilk maçında İtfaiye sahasında saat 12’de lider Kültürspor ile ise dördüncü sırada bulunan Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak.

Final Grubu ikinci maçında ise 4 puanla ikinci sıradaki Hattuşa Gençlikspor ile 3 puanla üçüncü sırada bulunan Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacaklar.