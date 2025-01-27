U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Çorum FK ligin 11. hafta maçında evinde grup lideri Eskişehirspor’u 2-0 yenmeyi başardı.

Grupta onuncu maçlar sonunda 8 galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan ve 25 puanla lider durumda bulunan Eskişehirsor ile on maçta iki galibiyeti bulunan Çorum FK maçında ev sahibi takımı rakibi önünde mükemmel bir mücadele verdi.

İlk yarının son dakikalarında Mete ile 1-0 öne geçen Çorum fK ikinci yarının başında ise Metehan ile farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde rakibine gol izni vermeyen Çorum FK U 17 takımı ligdeki üçüncü galibiyetini lider önünde alarak 13 puana yükselirken Eskişehirspor ise 25 puanla liderliğini devam ettirdi.