U 18 Liginde mücadele bugün oynanacak iki maçla sona erecek.

Şampiyonunun belli olduğu ligde ikincilik içinde HE Kültürspor avantajlı konumda. Ligde erteleme haftasında iki takım maçlara çıkmayacağını bildirince bugün iki karşılaşma oynanacak.

Ligde son haftayı oynamadan üç puanla tamamlayan Sungurlu Belediyespor sezonu 30 puanla tamamladı. Üçüncü sırada bulunan HE Kültürspor ise son maçında bugün saat 14’de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kültürspor bu maçı kazanması halinde ligi 30 puanla ve ikili averaj üstünlüğü ile ikincilik kupasının sahibi olacak. Bu maçta Kültürspor’un puan kaybetmesi halinde ise ikincilik kupası Sungurlu Belediyespor’un olacak.

Bugün Osmancık ilçe sahasında saat 14’de başlayacak maçta ise Osmancıkgücüspor ile Buharaspor takımları formalite maçında karşılaşacaklar.

Hakemler açıklandı

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. HE Kültürspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçı Muhammed Yıldırım yönetecek yardımcılıklarını ise Yunus EmreTok ve Hamide Nur Coşkun yapacak.

Osmancıkgücüspor- Buharaspor maçında ise Ömür Soytemiz düdük çalacak yardımcılıklarını ise Zehra İşeri ve Sultan Sol yapacak.