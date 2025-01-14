U 18 Liginde ikinci maçlar tamamlandı. Mimar Sinanspor ve Osmancıkgücü takımları iikinci maçlarınıda kayıpsız geçerek zirvedeki yerlerini korudular.
İlk haftanın kazanan iki takımı Mimar Sinanspor ile Sungurlu Belediyespor arasındaki zorlu maçtan 2-1 galip ayrılan Mimar Sinanspor 6 puanla liderliğini sürdürürken Sungurlu Belediyespor üç puanda kaldı.
Osmancıkgücüspor ise Hattuşa Gençlikspor deplasmanında 4-2 kazanarak ikinci maçınıda üç puanla tamamladı.
Gençlerbirliği, Buharaspor önünde 6-1’lik farklı skorla galip gelerek ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. İlk haftanın kaybeden iki takımının maçında ise Kültürspor, İskilipspor deplasmanında 3-1 galip gelerek galibiyet sevincini yaşadı.