Çankırı’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Boks turnuvasında Çorumlu sporcular 11 madalya ve bir kupa kazandılar. Çankırı Hamide Bıçkın Spor Salonunda düzenlenen Cumhuriyet Kupası Boks turnuvasında Çorum’da Gençlikspor kulübü, Özel salon Titansports Clup ile Uğurludağ’da çalışma yapan sporculardan oluşan tkım mücadele etti.

Uğurludağ’da boks çalışmalarını antrenör Arif Şen yönetiminde sürdüren sporculardan genç kıçlar 65 kiloda Sümeyye Bıdak ve 75 kiloda Zeynep Bıdak birinci olarak altın madalyanın sahibi oldular. Alt minikler 45 kiloda Bülent İpek ve 45 kiloda Zehra Kesekler birincilik kürsüsüne çıkan diğer sporcular oldular.

Titanssportsclup de Antrenörü Battal Güler yönetiminde Boks çalışması yapan sporculardn 57.5 kiloda Atakan Akbaş, 60 kiloda Sudenaz Dölcü, 73.5 kiloda Elenar Akça ve 42 kiloda Mehmet Emin İlgezdi sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazanırken 52 kiloda Atilla Akbaş gülüş, 67 kiloda Belinay Köye ve 37 kiloda Yusuf Altunmakas ise bronz madalya kazandılar.

Boks branşında yaptıkları çalışmalarında sporcuların maç tecrübesi kazanmak adına katıldıkları turnuvada sporcularının gösterdiği performanstan son derece memmun olan antrenörler gelecekte hedeflerininTürkiye Şampiyonasında derece yapan sporcumlar çıkarmak olduğunu belirttiler.