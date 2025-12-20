Kulüpler arası U20 Serbest Güreş İl Birinciliği’nde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Gençlik ve Kulüplerarası U20Serbest Güreş İl Birinciliği Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakalara Çorum Belediyespor, İskilip Belediyespor ve Milli Eğitimspor kulübünden sporcular mücadele etti.

Müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve kulüpleri şöyle ;57 kilo: 1.Ömer Ergül (Çorum Belediyespor), 2.Mustafa Sert (İskilip Belediyespor).61 kilo: 1.Mustafa Kurt (Çorum Belediyespor), 2.M.Ali Poyraz (Çorum Belediyespor), 3.Turan Yiğit Sarıkaya (Çorum Belediyespor).65 kilo: 1.Berkay Körpeş (Milli Eğitim SK), 2.M.Kağan Teke (Çorum Belediyespor), 3.Cemil Efe Türk (Çorum Belediyespor).70 kilo: 1.Alihan Develi (Çorum Belediyespor).74 kilo: 1.Abdurrahman Karavelioğlu (Çorum Belediyespor), 2.Emre Yalçın (Çorum Belediyespor), 3.Efe Can Efe (Çorum Belediyespor) ve Ebubekir Akman (Çorum Belediyespor).79 kilo: 1.Ömer Faruk Ceylan (Çorum Belediyespor), 2.Semih Kayacan (Çorum Belediyespor), 3.Berat Ertaşmış (Çorum Belediyespor).86 kilo: 1.Ömer Faruk Özdemir (Çorum Belediyespor), 2.Yusuf Alp Arslan (İskilip Belediyespor), 3.Emre Öner (Milli Eğitim SK).92 kilo: 1.Mümin Korucu (Milli Eğitim SK), 2.İbrahim Baş (Çorum Belediyespor).97 kilo: 1.Ömer Faruk Öztürk (Çorum Belediyespor), 2.Ünal Enes Dölcü (Osmancık Belediyespor).125 kilo: 1.Nedim Yasir Metin (Çorum Belediyespor), 2.Süleyman Kalender (Milli Eğitim SK)

Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edecekler.