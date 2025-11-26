Okul Sporlarında Liseli Gençler Hentbol il birinciliği kız ve erkeklerde toplam üç maçla tamamlandı. Erkeklerde üç kızlarda ise iki okulun mücadele ettiği il birinciliğinde erkek takımları iki maç yapanken kız takımları ise bir maçla il birinciliğini tamamladılar.

Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan liseli erkekler hentbol il birinciliğinde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi yaptığı iki maçıda kazanarak bu yılda birincilik ödülünün sahibi oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ise bir galibiyet bir mağlubiyet alarak ikincilik kupasının sahibi oldu. Eti Anadolu Lisesi takımı ise üçüncülük kupasını aldı.

Kızlarda ise tek maçlık il birinciliğinde Eti Anadolu Lisesi rakibi Özel Çorum Fen Bilimleri Anadolu Lisesi takımını yenerek tek maç sonunda il birinciliğini kazandı. Üç maçlık il birinciliğinin ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.