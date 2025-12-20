UEFA C Lisans Antrenör Kursu 34 kursiyerin katılımı ile Yeni Spor Salonunda başladı.

Kursun açılış törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz ile aday antrenörler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreninde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Demirkıran, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy günün önemini içeren birer konuşma yaparak kursiyerlere başarı dileklerinde bulundular.

Kursun Sorumlusu Elvan Milağ’ın verdiği bilgiye göre Çorum’dan 20, Tokat, Sinop, Amasya ve Samsun’dan 14 olmak üzere toplam 34 kursiyer katılım sağladığı kursta UEFA Antrenör Eğitmenleri İsmet Kamak ve Öznur Özdem görev yapacak.

19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. kursta Eğitim programı kapsamında ilk etapta teorik dersler verilecek, ardından uygulamalı antrenmanlarla kurs tamamlanacak.