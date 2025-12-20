Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi İşitme Engelliler A milli takım Teknik Direktörü Ramazan Karacif ve TFF Antrenör Eğitmeni İsmet Kamak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Atalaf Karacif ve Eczacı Bekir Sami Ünsal ziyaret ettiler.

15-26 Kasım tarihleri arasında Japonya’da yapılan İşitle Engelliler Olimpiyatlarında şampiyon olarak altın madalya kazanan A milli takımın Teknik Direktörü Sungurlulu Ramazan Karacif ile Futbol Federasyonu Antnenör Eğitmeni İsmet Kamak ziyaret sırasında çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Muhsin Dere ziyaretleri nedeni ile teşekkür etti ve elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ziyaret sonunda milli takım teknik direktörü Ramazan Karacif, Dere’ye milli takım forması verdi. Dere ise Karacif’e saat kulesi maketi hediye etti.