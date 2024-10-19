Uğurludağ ilçesinde ilk defa autofest heyecanı yaşandı.

Modofiye araç tutkunlarının oluşturduğu topluluk tarafından Uğurludağ ilçesinde Autofest düzenlendi.

İlk kez bu heyecana ortak olan Uğurludağ, Autofest programına büyük ilgi gösterdi. Modifiye araç tutkunu Levent Köşger öncülüğünde ve Uğurludağ Belediyesi desteği ile düzenlenen Autofest’te çeşitli yarışmalar düzenlenirken, drift gösterileri de nefes kesti.

Uğurludağ İtfaiye alanında gerçekleştirilen Autofest’te modifiye tutkunları araçlarını sergilerken, fuara gelenlere de unutulmaz bir gün yaşattı.

Uğurludağ’da düzenlenen fuarda en güzel modifiyeli ticari araç, en güzel modifiyeli Tofaş araç, en güzel modifiyeli araç ve basıklık kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Çevre illerden katılımında olduğu autofest heyetince farklı kategorilerde yapılan değerlendirmelerin ardından araçlarına yaptıkları modifiyelerle dereceye girmeye hak kazanan araç sahiplerine kupa, destek olanlara da plaket takdim edildi.

Fuar organizasyonu Levent Köşger, her fuarda olduğu gibi Uğurludağ’da düzenlenen fuarda da kendisine destek olan tüm herkese teşekkürlerini iletti.Öte yandan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verirken, dirift aracına da binerek, festivale destek verdi.