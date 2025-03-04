Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi Ramazan öncesinde yaptığı etkinlikle takdir topladı.

Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Biriminden gençler cadde ve sokaklarda erken saatlerden itibaren temizlik görevini yürüten personele çay ikramında bulundu.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada,

“Tertemiz bir sabaha uyanmamız için soğuk kış günlerinde sahada emek veren temizlik görevlisi arkadaşlarımızı Çorum Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimimiz çalışma alanlarında ziyaret ederek kendilerine çay ikramında bulundu. Her sabah, gün ağarmadan cadde cadde, sokak sokak şehrimizi temiz tutmak için çalışan arkadaşlarımıza ve bu anlamlı düşüncelerinden ötürü ortaöğretim birimimize teşekkür ediyorum” dedi.

