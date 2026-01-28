Geçmiş dönem Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı merhum Mesut Çelik, vefatının yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla dualarla anıldı.

Anma törenine; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV Çorum İl Temsilcisi İsmail Deli ile birlikte çok sayıda ülkücü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından merhum Mesut Çelik için rahmet temennisinde bulunulurken, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve ülkücü camiaya başsağlığı dilekleri iletildi.