Arca Çorum FK bir günlük iznin ardından cuma akşamı evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Cumartesi akşamı ligin sekizinci hafta maçında Ümraniyespor deplasmanında 1-1 berabere kalarak ligdeki galibiyet hasretini dört maça çıkarten kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Çağdaş Çavuş takıma bir gün izin verdi. Dün saat 16’da tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım teknik heyet ve futbolcular saat 18’de haftanın ilk antrenmanı için sahaya çıktı.

Çaılışma öncesinde Teknik Direktör Çağdaş Çavuş futbolcularla yaptığı toplantıda Ümraniyespor maçının genel bir değerlendirmesini yaptı ve mevkisel olarak futbolculara uyarılarda bulundu. Çavuş yönetimindeki çalışmaya sakatlıkları devam eden Hasan Hüseyin ile Geroldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasının ardından beşe iki oyun daha sonrada çabukluk koşuları ile devam eden haftanın ilk antrenmanı kısa süreli oyun formatında tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 12’de yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.