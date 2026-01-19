Kars ve Yozgat’ta yapılan U 17 Serbest Güreş grup birinciliğinde kürsüye çıkan 12 Çorumlu güreşci Kocaelinde yapılacak Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde mücadele etmeye hak kazandılar. 14-15 Ocak tarihleri arasında Kars ve Yozgat’ta yapılan U 17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası grup maçlarında Çorumlu sporcular üç altın bir gümüş ve beş branz madalya, Yozgat’ta yapılan müzabakalarda ise üç bronz madalya kazandılar.

Kars’ta yapılan grup birinciliğinde Çorum Belediyespor kulübü sporcuları mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda 51 kiloda Yusuf İltaş, 65 kiloda Cemil Efetürk, 71 kiloda Osman Kaplan tüm rakiplerini yenerek birinci oldular.

45 kiloda Emirhan Karabıyık finalde kaybederek gümüş madalya alırken 55 kiloda Mehmet Ali Boyraz, Turan Yiğit Sarıkaya, 60 kiloda Cengiz Latif, 92 kiloda Burak Ali Kılıç ve 110 kiloda Nedim Yasir Metin bronz madalya kazandılar.

Yozgat grubunda ise İskilip Belediyespor’dan 48 kiloda Muhiddin Kağan Karaca ve 71 kiloda Erdem Topal ve İl Kelli Eğitimspor’dan 82 kiloda Mümin Korucu ücürcü olarak bronz madalya kazandı.

Grup maçlarında kürsüye çıkan bu sporcular ile birlikte İskilip Belediyespor’un milli güreşcileri Özdenur Özmez ve Esma Özmez 2-8 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak olan U 17 Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde mücadele edecekler,