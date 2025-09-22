Vali Ali Çalgan, 2022 yılında Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için düzenlenen mevlid programına katıldı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmanın bir görev değil, bir vefa borcu olduğunu ifade eden Çalgan, "Milletimizin birliği ve beraberliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hayırla yâd ediyorum." dedi