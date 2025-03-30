Çorum’da Ramazan Bayramı’nda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar ana güzergahlarda yoğunluk oluşturdu.

Trafik denetim noktasını ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaşarak trafik kurallarına uymaları noktasında çağrıda bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması itibariyle vatandaşlar memleketlerine gitmek için Çorum'da da yoğunluk oluşturdu.

Bayram arefesinde Çorum’da trafik ve jandarma ekipleri can ve mal kaybını önlemek adına denetimleri sıklaştırarak ana güzergahlarda denetimler gerçekleştirdi.

Çorum-Ankara karayolu üzerinde bulunan Emniyet ve Jandarma kontrol noktasını ziyaret eden Çorum Valisi Ali Çalgan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, görevli ekipler ve yolculuk yapan vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram öncesi denetimlerin ve çalışmaların sıklaştırıldığını dile getiren Vali Ali Çalgan, "Ankara, Çorum ve Samsun ana arteri üzerinde, Çorum girişinde bulunmaktayız. Zamanların çok ötesinde, üstünde bir trafik ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla, bayrama gideceklerin, bayrama gidenlerin sağ salim, kazasız belasız gidecekleri yere ulaşmalarını temin için, Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi bizde de hem jandarma teşkilatının mensuplarımız, trafik ekiplerimiz hem de emniyet teşkilatı trafik ekiplerimiz yoğun bir şekilde denetimleri sürdürmekteler. Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kuralı ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır. İnşallah bu şekilde, aldığımız tedbirlerle temennimiz hiç olmaması. İnşallah geçen yıllara göre kazaların daha az olacağı, hiç olmayacağı bir bayram yaşarız. Bayramı, bayram tadında, ağız tadıyla kutlamış oluruz. Bu tedbirlerimiz 9 gün boyunca devam edecek. Ben, yola çıkanlara, yola çıkacak olanlara, trafik kurallarına, işaretlere, trafik personelinin uyarılarına riayet ederek dikkatli gitmelerini, özellikle hızla ilgili kazançlarının, kaybedecekleri yanında çok kıymetinin olmayacağını, 15 dakika, yarım saat, en uzak yolda bile 1 saat erken gideceğim diye kendilerini, diğer sürücüleri riske etmemelerini, kendilerini, ailelerini ve milletimizi, hepimizi, üzecek kazalardan uzak olmalarını, uzak kalmalarını inşallah istiyoruz, rica ediyoruz. Bu vesileyle ben, bütün yolda olanları, bizi dinleyenlerin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah hepimizin sağlıkla, huzurla, mutlulukla tekrarına nasip etsin, nail etsin. Bu duygularla ben de iyi yolculuklar diliyorum yolda olanlara, iyi bayramlar diliyorum" dedi.