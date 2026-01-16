Arca Çorum FK’da Kadir Seven Belçika’nın Zulte Waragen takımına transferinde sona gelindi.

Genç futbolcu transfer için teknik heyetten izinli olarak Çorum’dan ayrıldı.

Belçika Prolig ekibi Zulte Waragen’in talip olduğu Kadir Seven için kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu’nun bonservis pazarlığını sürdürdüğü öğrenildi. İki kulüp bonservis ücreti konusunda anlaşması halinde Kadir Seven Belçika’ya giderek burda geçeceği sağlık kontrolünün ardından yeni takımı ile sözleşme imzalayacak.

Başkan ‘Kadir Türkiye’de kalmak istemiyor’

Arca Çorum FK Başkanı Karan Korkmazoğlu, bu ayrılığı kendilerinin istemediğini Kadir’in Türkiye’den ayrılmak istediğini söyledi.

Yaşanan bahis soruşturmasından dolayı Türkiye’den ayrılmak isteyen Kadir Seven’in böyle bir talebi olduğunu belirten Baran Korkmazoğlu ‘Bizim kendisini göndermek veya elden çıkarmak gibi bir düşüncemiz yok. Kendisi Türkiye’den ayrılmak istediği için böyle bir karar aldı. Bizde buna saygı duyduk ve bonservisi ile ilgili görüşmelerimiz sürüyor’ dedi.