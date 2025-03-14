Amatör futbolda Türkiye Şampiyonası U 14 ile başlıyor. U 14’de grup birinciliği merkezleri ve iller açıklandı.

Çorum şampiyonu Vefaspor Yozgat grubunda mücadele ederken bir grup merkezide Çorum’da oynanacak.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 14 1. Kademe müsabakaları 79 ilden 151 takımın katılımı ile 5 ve 6’şar takımlı 24 grup merkezinde 25-28 Mart’ta 4’er takımlı iki grup merkezinde ise 26-28 Mart tarihlerinde oynanacak.

Çorum U 14 şampiyonu Vefaspor takımı 25-28 Mart tarihlerinde Yozgat’ta yapılacak 1. Kademe müsabakalarında iki Ankara takımı ile Malatya, Nevşehir Kırşehir Şampiyonları ile karşılaşacak.

Aynı tarihlerde ilimizde yapılacak olan U 14 1. Kademe maçlarında ise iki Ankara takımı ile birlikte Amasya, Samsun, Kırıkkale ve Kastamonu şampiyonları mücadele edecek.

Gruplarda mücadele edecek kulüp isimleri ise önümüzdeki günlerdi belli olacak.