Tez-Koop-İş Sendikası, basın açıklaması yaparak, vergide ve gelirde adalet talebini yükseltti.

Önceki akşam PTT merkez binası önünde eylem yapan sendika üyeleri “Vergide Adalet istiyoruz”, “Gelirde adalet vergide adalet”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Vergi dilimi soygununa son”, “Krizi yaratan faturayı ödesin”, “Dilim dilim soyuluyoruz” sloganları attılar.

Sendika adına açıklama yapan Tez-Koop İş Sendikası İdari Sekreteri Buket Özden, geçim sıkıntısının tüm emekçiler için katlanılmaz bir hal aldığını belirterek, “Emekçilerin sorunları ve talepleri ortaktır. Bu nedenle, bugün burada, üyelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu basın açıklaması, tüm emekçilerin, emeklilerin, işsizlerin ve giderek yoksullaşan kitlelerin sesidir” dedi.

Türkiye’de bir kriz olduğunu ve bu krizin giderek derinleştiğini ifade eden Buket Özden, “Emeğini satarak yaşamlarını sürdürenlerin yaşam koşulları hızla kötüleşiyor. Nisan ayında açlık sınırının altına düşen asgari ücret, milyonlarca işçi ve emekçinin yıl boyunca aç-bilaç yaşam mücadelesi vermesine neden oldu. Bu cümle yeterince açık değilse şöyle ifade edelim. Bu ülkedeki milyonlarca işçinin, buzdolabı boşalıyor. Bu ülkede milyonlarca işçi çocuğu, karnını doyurmaya ve sağlıklı yaşamaya yetecek yiyeceğe erişemiyor” diye konuştu.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak ekonomik krizin faturasının asgari ücretliye kesilmesine izin vermeyecekleri söyleyen Özden, “Sermayenin kârından, patronlara sağlanan vergi teşviklerinden tasarruf edin. Büyük servet zenginlerini vergilendirin. Bütçeyi işsizler emekliler, yoksul emekçiler, kadın ve çocuklar için kullanın. Tez-Koop-İş Sendikası olarak, vergi yükünün emekçilerden büyük servetlerin sahiplerine doğru kaydırılması gerektiğini ısrarla hatırlatıyoruz. İşçi sınıfı, Ocak ayında ne alıyorsa Aralık ayında da aynısını almalı; işçilerin ve emekçilerin gelir vergisi yükümlülüğü koparılan takvim yapraklarıyla birlikte artmamalıdır” ifadelerini kullandı.