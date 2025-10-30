Veteranlar Basketbol’da ikinci maç sonunda ÖFK İnşaat ve Gelişim Basketbol takımları yollarına kayıpsız devam ediyorlar.

Yedi takımın mücadele ettiği ve çift devreli olarak oynanacak basketbol turnuvasında maçlar cumartesi akşamları her hafta üç maç olarak oynanıyor.

ÖFK İnşaat takımı Alican Bolat, Oktay Çakmak, Emre Sır, Anıl Yıldırım, Samet Can Erdal, Mustafa Melih Ejder, Alper Keskin, Samet Cenan, Ömer Faruk Karaca, Mustafa Kubilay Özden ve Sefa Sezikli’li kadrosu ile mücadele ettiği ligde ilk maçını galibiyet ile kapattıktan sonra ikinci hafta maçında Bastonia ile karşılaştı. Rakibini ilk yarıdaki etkili oyunu ile 51-47 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Gelişim Basketbol takımı ise İbrahim Erten, Burak Yalçın, M. Onur Kuşçu, Mustafa Metin, Burak Coşkun, Kudret Başkaya, Furkan Akoğlu, Emre Ekin, Salih Hoş, Osman Can Sinan, Sadık Emre Çakır ve Osman Hotonlu’dan oluşan kadrosu ile ligde mücadele ediyor.

İlk maçını kazanan Gelişim Basketbol ikinci maçırda Motto takımını zorlu bir mücadele sonunda 61-54 yenerek ikide iki yaparak yoluna kayıpsız devam etti.

İlk haftanın üçüncü maçında ise Erdemli Tarım takımı Brothenrs karşısında fazla zorlanmadı ve rakibini 77-47 gibi farklı skorla yenerek ligde ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

İkinci maçlar sonunda ÖFK İnşaat ve Gelişim Basketbol ikide iki yaparak 4’er puanla ilk iki sırayı paylaşırken Bastonu takımı üç puanla üçüncü Erde Tarım, Motto ve Bronthes takımları ikişer puanla dördüncü beşinci ve altıncı sırada yer alırken Vsias takımı ise bir puanla son sırada bulunuyor.

Ligde üçüncü hafta maçları cumartesi günü oynanacak.