Veteranlar Basketbol’da finalin adı kondu. Yarı final maçlarını kazanan Merkez Elektrik ile Bastonia takımları yeni spor salonunda şampiyonluk maçında karşılaşacaklar.

Sekiz takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği Veteranlar Basketbol’da ilk dört sırada bulunan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştılar. Gelişim Basketbol ile Merkez Elektirik takımları karşılaştı.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk yarı final maçında galibi son periyot belirledi. İlk periyotu 9-8 Gelişim Basketbol takımı önde tamamladı. İkinci periyotu 13-10 önde tamamlayan Merkez Elektrik soyunma odasına 21-19 önde girdi.

Üçüncü periyotta iki takımda daha çok hücumu düşündü ve bu periyotu 19-17 önde tamamlayan Gelişim Basketbol son periyota takımlar 38-38’lik beraberlikle girdi.

Son periyotta hücumda çok daha etkili olan ve 19-13’lük üstünlük kuran Merkez Elektirik takımı maçtan da 57-51 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.

Diğer yarı final maçında ise Bastonia ile Erdemli Tarım takımları karşılaştı. Maçın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde bulunduran Bastonia takımı ilk periyotu 19-16 önde tamamlarken ikinci periyotta Erdemli Tarım 12-11 galip geldi. İlk yarıyı Bastonia takımı 30-28 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı açan ve bu periyotu 19-12 önde tamamlayan Bastonia takımı son periyota 49-40 önde girdi. Son periyotta kontrollü oyunu ile rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bastonia takımı maçı 62-51 kazanarak finale yükselen diğer takım oldu.

21 Mart cuma saat 21’de Atatürk Spor Salonunda Gelişim Basketbol ile Erdemli Tarım takımları üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacak. 22 Mart cumartesi günü ise saat 21’de Merkez Elektrik ile Bastonia takımları ise şampiyonluk maçına çıkacaklar. Bu maçın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları verilecek.