Veteranlar Basketbol turnuvasında şampiyonluğu final maçında Merkez Elektirik’i ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 57-52 yenen Bastonia kazandı.

Bu yıl ilk kez lig olarak düzenlenen ve çift devreli maçlar sonunda ilk dört takımın yarı final maçları ile devam eden turnuvanın final maçında Bastonia ile Merkez Elektirik takımları karşılaştı.

Yeni Spor Salonu’nda yapılan final maçının ilk yarısı denk iki kuvvetin mücadelesine sahne oldu.

İlk periyotu Merkez Elektirik takımı 14-10 önde tamamladı. İkinci periyotta karşılıklı basketler ile 16-16 geçinde ilk devreyi Merkez Elektrik takımı 30-26 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ise oyunun kontrolünü eline geçiren Bastonia takımı bu periyotu 15-10 önde tamamladı ve son periyota 41-40 önde girdi.

Son periyotta oyundaki kontrolünü elinde tutmayı başaran Bastonia takımı bu periyotu 16-12 maçı da 57-52 önde tamamlayarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Törene Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden hiç bir yetkilinin katılmaması dikkat çekti.