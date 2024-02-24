Yalova’da yapılan minikler ve yıldızlar Türkiye Wushu Şampiyonasında ilimiz sporcuları dört altın sekiz gümüş ve beş bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandılar.

19-22 Şubat tarihlerinde Yalova’da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonasında Yıldız kızlar 39 kiloda Mimar Sinan Ortaokulu’ndan Ceylin Ulcayto, 42 kiloda Adnan Menderespor kulübünden Zeynep Özdemir, Yıldız erkekler 65 kiloda Mehmet Akif Ersoyspor kulübünden Miraç Kayra Karataş ve A minik 24 kiloda Muhammed Eymen Keşlik Mehmet Akif Ersoyspor’dan sıkletlerinde birinci olarak altın madalya kazandılar.

Yıldız Kızlar 48 kiloda 19 Mayısspor’dan Almina Ece Ergün, 33 kiloda Mehmet Akif Ersospor’dan Ecrin Mira Türk, A Minik 24 kiloda Mehmet Akif Ersoyspor’dan Nisa Gencer. Yıldız erkekler 70 kiloda Necmettin Erbakanspor’dan Hatun Suda Telli, Minik A 42 kiloda Çorum Albayrakspor’dan Belinay Naz Karlıdağ, Yıldız erkekler +70 kiloda Mehmet Akif Ersospor’dan Mehmetcan Atmaca, Minik B erkeklerde Albayrakspor’dan Mustafa Eymen Ardıç, Minik erkekler C 27 kiloda19 Mayısspor’danSedat Düzgün finalde kaybederek gümüş madalya kazanan sporcular oldular.

Yıldız Kızlar 45 kiloda Mimar Sinanspor’dan Rabia Ağuş, Yıldız Kızlar 33 kiloda ÇorumAnadolu Yıldızlarıspor’dan Elif Rana Gümüş, Minik A erkekler 48 kiloda Çorum Anadoluspor’dan Mustafa Kenan Kıroğlu, Yıldız erkekler 60 kiloda Halk Eğitimspor’dan Gökhan Yapıcı ve yıldız erkekler 45 kiloda Albayrakspor’dan Arslan Gedik üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Wushu İl Temsilcisi ve Antrenörü Bekir Bolat çoğu sporcusunun ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonasında sporcularının elde ettiği başarıdan ve gösterdikleri performanstan son derece memnun olduğunu belirterek daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bolatbu başarının gelecek adına kendilerini gelecek için çok daha umutlandırdığını belirterek her zaman yanlarında olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Şube Müdürleri Ferhat Yıldız ve Halil Çöl’e tüm Wushu ailesi adına teşekkür etti.