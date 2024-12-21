Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz Yalovaspor- Karamürselspor maçını yönetecek.

Merkez Hakem Kurulu Bölgesel Amatör Lig 9. grupta yarın saat 14’de başlayacak Yalovaspor ile Karamürselspor takımları arasındaki maçı Çorum Bölgesel Hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Kastamonu’dan Emre Nasuh ve Rabia Nur Gönen yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak ise ilimizden Bölgesel Hakemliğe önerilen Abdullah Enes Gökgüney yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Alper Ayaz görev yapacak.

Ligde 13. maçlar sonunda Yalovaspor takımı 20 puanla altıncı sırada Karabürselspor ise 12 maçta 18 puanla onuncu sırada bulunuyor.