Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada 2024 yılında yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar mesleğin sorunlarına çözüm üretmek, meslektaşlarının haklarını savunmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için özveriyle çalıştıklarını belirterek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Görev sürecimizde hayata geçirdiğimiz, Eczacılığın Yol Haritası Projesi ile mesleğimizi 5, 10 ve 25 yıllık süreçlerde daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için kapsamlı bir strateji geliştirdik. EczAdım Projesi ile eğitimde branşlaşma, fakülte kontenjanlarının düzenlenmesi ve eczacı işsizliği sorununa çözüm üretmek için önemli adımlar attık.

Çorum Eczacı Odası’na yakışan modern bir hizmet binası kazandırma çalışmalarını başlattık. Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında okullara ecza dolabı temini ve köy okulları projeleriyle halk sağlığına katkı sunduk” dedi.

Eczacılık alanında 2024’te karşılaşılan sorunlar ve 2025 yılı temennileri hakkında da değerlendirmede bulunan Erol Afacan, bu sorunlar hakkında şunları dile getirdi:

“İthal İlaç Krizi: İlaç fiyat kararnamesindeki güncellemelerin yetersizliği ve IFK sistemi nedeniyle ilaca yapılan zamda çoğu ithal ilaç başta olmak üzere bir çok ilaç eczaneler tarafından tedarik edilemedi ve halkın ilaca ulaşım hakkı kesintiye uğradı. Mevcut sistem nedeniyle halen birçok ilaç ülkemizde bulunmamaktadır.

Eczane Ekonomileri: Eczanelerimizin ekonomik sürdürülebilirliği, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle büyük bir tehdit altında kaldı. SGK ile sözleşme yapılamadı ve Türk Eczacıları Birliği'nin ilgili kurumlarla görüşmeleri devam etmektedir.

Fakülte Enflasyonu: Kontrolsüz şekilde artan eczacılık fakülteleri, mezun işsizliğine ve meslek değer kaybına neden olmaya devam etmektedir.

Gıda Takviyelerinin Eczane Dışı Satışı: Gıda takviyelerinin (OTC ürünleri) Eczane dışı zincir marketlerde halk sağlığını hiçe sayarak satışı yapıldı.

2025’e dair dileklerimiz ve temennilerimiz, yeni yılda, eczacılık alanında ve ülkemizin geleceği için daha güzel bir tablo görmek istiyoruz.

Eczacılık alanında temennilerimiz: Eczane ekonomilerinin sağlıklı hale getirilmesi ve toplum eczanelerinin güçlendirilmesi, Dünya ve Avrupa eczacılık uygulamalarını takip ederek bilim ve teknoloji ışığında ilerlenmesi, hastalarımızın ilaç erişimini kolaylaştıracak sistemlerin geliştirilmesi.

Toplum ve Devlet için temennilerimiz: Ekonomi, sağlık, eğitim, hukuk ve teknoloji alanlarında reformlarla halkımızın yaşam kalitesinin artırılması, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarının son bulması, barış, refah ve adaletin egemen olduğu bir toplum yapısının inşa edilmesi. 2025 yılının eczacılık mesleğine, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Her türlü zorluğa karşı birlik içinde daha güzel bir geleceğe ulaşacağımıza inanıyorum.” (Haber Merkezi)