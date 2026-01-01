Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl mesajında camiaya bir kez daha şampiyonluk sözü verdi. Eroğlu canlı olarak yayınladığı yeni yıl mesajında şunları söyledi:

‘2025 yılı Teknik Direktörlük kariyerimin dördüncü şampiyonluğunu kazandığımız bir bir yıl oldu. Benim, ailem ve ekibim açısından gurur dolu bir dönemi geride bıraktık. Şimdi artık önümüzde yeniden şampiyon olacağımız yepyeni bir yıl başlıyor.

Anadolu’nun yıldızı yapmayı hedeflediğimiz Arca Çorum FK ile Süper Lig’e uzanırken, aileme, ekibime, dostlarıma, medya dünyasının emekçilerine bu çatı altındaki herkese taraftarımız da buna dahil güzel bir yıl diliyorum. Bu dönem ülkemiz adına da harika geçmesini temenni ediyorum. Biz güzel bir ülkeyiz, Biz güzel insanlarız ve her şeyin en güzelini hakediyoruz. Hoş gelecek 2026’ dedi.