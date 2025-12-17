Çorum'da ilkokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile savunma sanayi alanında geliştirilen hava araçlarını tanıttı.

19 Mayıs İlkokulu 3-C sınıfı öğrencilerince, sınıf öğretmeni Murat Kesken'in rehberliğinde yerli üretim ürünlere dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Türkiye'nin milli sanayi kuruluşları ASELSAN, Havelsan gibi kuruluşların yanı sıra TOGG, Bayraktar Akıncı, Kaan, Altay Tankı gibi yerli ve milli ürünleri tanıttı.

Öğrenciler, üzerinde marka ve ürünlerin isim ve logolarının bulunduğu kartonlarla çıktıkları sahnede, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte ayrıca, merkezi Çorum'da bulunan ulusal çaplı şirket ve markaların da tanıtımı yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, etkinlikte yaptığı konuşmada, kendi çocukluğu döneminde Yerli Malı Haftası'nın evde yapılan yiyeceklerle kutlandığını, şimdi ise İHA, SİHA, tank, otomobil gibi ürünlere dikkat çekildiğini söyledi.

Türkiye'de birçok kurumun çocukların kendisini iyi yetiştirmesi, iyi bir geleceğe sahip olması için yatırım yaptığını belirten Aşgın, öğrenci ve velileri yerli ürünleri tüketmeye davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da Milli Eğitim Bakanlığının Yerli Malı Haftası'nı bu yıl farklı bir konsepte dönüştürdüğünü, hafta etkinliklerinde çocuklara yerli üretimin değerini, tasarruf bilincini aktarmayı hedeflediklerini anlattı.

19 Mayıs İlkokulu Müdürü Turgut Çağlayan ise etkinlikte yerli üretimin ekonomiye katkısı, ekonomik bilincin oluşması, yerli ürünlerin tanıtılması, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların korunması gibi konuların işlendiğini kaydetti.

Sınıf öğretmeni Murat Keskin, bu yıl farklı bir Yerli Malı Haftası etkinliği yapmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimiz Türkiye'nin ürettiği milli ürünleri ve Çorum'un yerli firmalarını tiyatral şekilde canlandırdılar. Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz milli ürünleri tanıma fırsatı buldu. Böylelikle öğrencilerimizin yerli ürün bilinci kazandığını düşünüyoruz." dedi.

Yerli Malı Haftası kutlamalarının şimdiye dek meyve sebze gibi ürünlerle yapıldığını dile getiren Keskin, "Türkiye'nin dünya devleriyle yarışacak şekilde üretim aşamasına geldiğini düşündük. Çorum'da da çok yetenekli firmalarımız var. Farklı bir program hazırlayalım diye düşündük. Çocuklar yaşayarak öğrensin ve farkındalıklar oluşsun istedik." diye konuştu.

Öğrenci velisi Damla Karagöz de kendi çocuklarını bilinçlendirmeye çalıştığını, okuldaki bütün çocukların yerli üretim konusunda bilinçlenmesini istediği için etkinliğe katkı sağladığını anlattı.

Program için yaklaşık 1,5 ay hazırlık yaptıklarını aktaran Karagöz, "Çocukluğumuzdan beri yerli malı tamamen tüketime dayalı, hatta 'israf haftası' gibi kutlanırdı. Ben oldum olası buna karşıydım, artık buna bir farklılık kazandırmak istedim. Türkiyemiz artık gelişti. Üretime dayalı bir ülke olmaya yöneldik. Çocuklarımızın da bu üretimi görmeleri için elimizden geleni yaptık." şeklinde konuştu.

Karagöz, etkinliğin gelecek yıllarda diğer okullara da yayılmasını istediğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan 3-C sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Ebrar Uğur da etkinlikte yerli teknolojileri anlattıklarını söyledi.

Etkinlik sayesinde TOGG, Akıncı, Kaan, Kızılelma gibi yerli ve milli ürünleri tanıdığını anlatan Uğur, "Daha önce bunları bilmiyordum. Biz bir ay araştırarak öğrendik bunları. Burada tanıtıyoruz." dedi.

8 yaşındaki Ömer Yusuf Nayman ise önceden bilmediği yerli ürünler hakkında birçok bilgiye sahip olduğunu, gelecekte uçak mühendisi olmak istediğini kaydetti.